Петербуржцы сообщают о проблемах с мобильным интернетом 27 апреля

В понедельник, 27 апреля, в Петербурге жители столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. По данным сайта DownDetector, за последний час поступило 171 сообщение о проблемах с доступом к сети. Пик жалоб был зафиксирован в 12:40, когда поступило 63 сообщения.

В этот же день президент России Владимир Путин прибыл в Петербург, где у него запланирован ряд встреч. По информации пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, президент должен встретиться с главой Министерства иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, губернатором Петербурга Александром Бегловым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Кроме того, 27 апреля Путин выступит с речью на заседании Совета законодателей в Петербурге. Также он планирует посетить школу олимпийского резерва имени А. С. Рахлина, где состоится церемония награждения коллектива Федерации дзюдо Петербурга орденом Почета.

