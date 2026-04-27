Видео: глава МИД Ирана прибыл в Петербург для переговоров с Путиным

Сегодня в Петербург прибыл МИД Ирана Аббас Аракчи для дискуссии с президентом страны Владимиром Путиным. На личной встрече планируются международные переговоры. Об этом сообщает агентство IRNA.

Подтвердил их встречу "Интерфаксу" ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В агентстве IRNA отмечается, что стороны должны обсудить последние события мировой повестки после временного прекращения огня между США и Ираном. Также известно, что в переговорах должен принять участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Кроме того, Дмитрий Песков ранее сообщал, что Россия готова посодействовать переговорам США и Ирана для достижения мирного урегулирования конфликта.

Ранее Дональд Трамп говорил о риске взрывов нефтепроводов в Иране. По его словам, это может произойти через три дня, если американская морская блокада исламской республики продолжится. В результате страна может лишиться половины нефтедобывающих мощностей.

