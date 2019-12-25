Почти 73 тысячи жителей Петербурга и Ленобласти оформили электронные трудовые книжки

Свыше 67 процентов работающих петербуржцев перешли на электронные трудовые книжки с 2020 года.

Почти 73 тыс. жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области с начала 2026 года оформили электронные трудовые книжки. На сегодняшний день свыше 67% работающих жителей региона перешли на цифровой формат этого документа. Всего с 1 января 2020 года, даты вступления в силу закона о переходе на новый формат учета трудового стажа, на электронную запись своей профессиональной деятельности перешло 2,5 млн человек.

Электронная трудовая книжка содержит сведения о приеме сотрудника на работу, его переводе или увольнении, а также должность, специальность, квалификацию, вид деятельности и название организации-работодателя. Все данные хранятся в единой базе Социального фонда России.

Управляющий Отделением Социального фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константин Островский отметил, что ежегодно количество сотрудников, переходящих на электронный формат, увеличивается на 200-300 тыс. человек. Это свидетельствует об удобстве цифрового формата. Для всех впервые устраивающихся на работу с 2021 года документ сразу оформляется и ведется в электронном виде.

Главное удобство электронной трудовой книжки заключается в быстром доступе к данным о профессиональной деятельности сотрудника и высоком уровне безопасности информации. Сведения о кадровых изменениях отражаются в электронной книжке в течение нескольких дней после передачи данных работодателем в региональное Отделение СФР.

Работник может легко получить информацию о своей трудовой деятельности через личный кабинет на портале госуслуг. Это позволяет проверять точность вносимых данных, что важно для формирования будущей пенсии. Электронный формат трудовой книжки юридически равнозначен бумажной версии. Данные о стаже на бумаге можно получить в клиентских службах регионального Отделения и МФЦ.

