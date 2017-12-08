На площади Восстания в Петербурге отключились светофоры

Движение осложняется из-за метели.

Транспортная ситуация в центре Петербурга усложнилась. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на площади Восстания произошел сбой в работе светофорного оборудования. Электронные регулировщики полностью отключились.

В дирекции по организации дорожного движения подтвердили факт неполадки. Специалисты уже выехали на место для выяснения причин случившегося. Сроки восстановления работы светофоров пока не называются.

Отключение светофоров усугубило дорожную обстановку на фоне сильной метели, которая накрыла город.

Ранее сообщалось, что восьмибалльные пробки сковали Петербург из-за снегопада. Этот показатель превышает стандартную вечернюю нагрузку для четверга на два пункта.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)