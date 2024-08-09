Восьмибалльные пробки сковали Петербург из-за снегопада

Обещанный синоптиками снегопад парализовал движение в Северной столице.

Обильный снегопад, обрушившийся на Санкт-Петербург во второй половине дня, спровоцировал серьезный транспортный коллапс. Уже к 17 часам сервис "Яндекс.Пробки" фиксировал заторы на уровне 7 баллов, которые стремительно выросли до 8. Этот показатель превышает стандартную вечернюю нагрузку для четверга на два пункта.

Сложная ситуация сложилась на всех ключевых магистралях. ЗСД окрасился на картах в красный цвет на участке от Смоленки до Планерной, хотя движение затруднено по всей трассе. На КАД пробки растянулись между Пулковским и Мурманским шоссе, а также перед Таллинским шоссе и Пискаревским проспектом.

Центральные улицы также встали в плотном заторе. Транспорт замер на Староневском проспекте, Садовой улице и Дворцовом мосту. На Петроградской стороне неподвижно стоят Каменноостровский проспект, набережная Карповки и проспект Медиков. Затруднен выезд из центра в северные районы: забиты Пироговская и Выборгская набережные, Лесной и Большой Сампсониевский проспекты.

В аэропорту Пулково ведутся работы по очистке взлетных полос от снега и наледи, воздушные суда проходят противообледенительную обработку. Как отметили в пресс-службе воздушной гавани, решение о посадке или вылете принимают командиры экипажей. Пассажиров призвали закладывать дополнительное время на дорогу из-за сложной обстановки в городе.

