Финский залив полностью покрылся льдом впервые за 15 лет

Впервые с 2010–2011 годов акватория Финского залива полностью скована льдом. Увидеть редкое явление можно было 20 февраля благодаря солнечной и морозной погоде, рассказал главный синоптик Петербурга и Ленобласти Александр Колесов.

По словам специалиста, последние несколько дней сохранялась тихая и морозная погода, что позволило заливу покрыться льдом на всей акватории. В горле залива лед образовался еще 2–3 дня назад, но он был тонким и прозрачным, поэтому плохо просматривался на спутниковых снимках.

Вчера был отличный солнечный день над акваторией Финского залива и можно было рассмотреть ледяной покров на всей акватории. Сегодня картина полностью меняется, так как приближающийся к нам завтра циклон уже принес шторм на запад акватории Финского залива и ледяной покров будет ломать и сжимать. Но вчера факт замерзания залива есть. Александр Колесов, главный синоптик Санкт-Петербурга

Таким образом, ближайшими аналогами по ледяному покрытию Финского залива остаются 2010 и 2011 годы.

В воскресенье в регионе ожидается ухудшение погоды. Циклон принесет снег (местами сильный) и усиление ветра. По прогнозам, выпадет около 5–8 сантиметров снега. При этом температура останется относительно теплой: -1…-3 градуса.

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге.