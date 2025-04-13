Синоптик Колесов: Ладожское озеро замерзло на 100%

Этому поспособствовала морозная погода, подчеркнул специалист.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что ледяной покров на Ладожском озере составляет 100% от всей площади водоема. Этому поспособствовала морозная погода, подчеркнул специалист.

На это и рассчитывали на прошлой неделе, а теперь можно констатировать, что ледяной покров на Ладоге составляет 100% от площади озера. Смотрите сами, свежий снимок из космоса. Александр Колесов, синоптик

Ранее мы рассказывали о том, что Колесов показал, как замерз Финский залив. В последние зимы на его акватории не наблюдалось столько льда.

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге