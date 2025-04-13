  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Синоптик Колесов: Ладожское озеро замерзло на 100%
Сегодня, 15:57
93
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Синоптик Колесов: Ладожское озеро замерзло на 100%

0 0

Этому поспособствовала морозная погода, подчеркнул специалист.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что ледяной покров на Ладожском озере составляет 100% от всей площади водоема. Этому поспособствовала морозная погода, подчеркнул специалист. 

На это и рассчитывали на прошлой неделе, а теперь можно констатировать, что ледяной покров на Ладоге составляет 100% от площади озера. Смотрите сами, свежий снимок из космоса. 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее мы рассказывали о том, что Колесов показал, как замерз Финский залив. В последние зимы на его акватории не наблюдалось столько льда. 

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге 

Теги: александр колесов, ладожское озеро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии