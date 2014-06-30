На дне Ладожского озера нашли около 10 предметов времен ВОВ

Обследование акватории проводят правительство региона, Фонд "Люди моря" и морская инженерная компания "Фертоинг".

Примерно 10 предметов времен Великой Отечественной войны нашли на дне Ладожского озера за два дня. Специалисты установят их происхождение и значение, рассказали 12 марта в администрации Ленобласти.

Обследование акватории проводят правительство региона, Фонд "Люди моря" и морская инженерная компания "Фертоинг".

Цель текущего этапа работ – подготовка к планируемому проекту "Чистая Ладога", определение характера и масштаба техногенного и антропогенного воздействия на экосферу Ладожского озера. Полученные данные позволят провести экологическую оценку состояния акватории и впоследствии приступить к безопасной утилизации объектов или же их сохранению как культурно-исторического наследия. Михаил Ильин, вице-губернатор Ленобласти по контрольно-надзорной деятельности

"Чистая Ладога" – это федеральный проект по комплексному изучению и восстановлению экосистемы крупнейшего озера Европы. Инициатором стал губернатор Александр Дрозденко.

