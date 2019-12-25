При прокладке трамвайных путей в Пушкинском районе найден боеприпас времен ВОВ

Впоследствии снаряды подобного типа подлежат обезвреживанию и утилизации на специальных полигонах Минобороны.

Во время строительных работ по прокладке трамвайной линии от Купчино до Шушар и Славянки в Пушкинском районе неожиданно обнаружена опасная находка. Строительные рабочие заметили объект, подозрительно схожий с боевым снарядом, и немедленно вызвали представителей Росгвардии, эвакуировав технику и персонал подальше от места обнаружения.

Специализированная группа взрывотехников ОМОН "Бастион" прибыла на место происшествия и провела осмотр предмета. Выяснилось, что найденный боеприпас представляет собой старый артиллерийский снаряд калибра 220 миллиметров, сохранившийся со времён Великой Отечественной войны.

Место находки было ограждено предупредительной лентой, сам боеприпас оставлен на месте до прибытия военных специалистов. Впоследствии снаряды подобного типа подлежат обезвреживанию и утилизации на специальных полигонах Минобороны. Пострадавших в результате происшествия нет.

