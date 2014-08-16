Росгвардейцы задержали молодого человека, похитившего 14 пачек сливочного масла в Красногвардейском районе

Украденные товары на сумму более 8 тыс. рублей изъяли.

Вчера утром сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга задержали мужчину, пытавшегося покинуть магазин с украденными товарами, как сообщает пресс-служба ведомства.

Патрульный экипаж Росгвардии, стоя на красном сигнале светофора, обратил внимание на молодого человека, убегающего от охранников магазина по покрытой снегом стоянке. Патрульные последовали за подозреваемым и сумели задержать его в другом торговом комплексе, куда он пытался спрятаться.

В ходе проверки выяснилось, что задержанный, 19-летний юноша, набрал полный рюкзак упаковок сливочного масла в магазине и покинул торговый зал, минуя кассу, не заплатив за товар. Охрана супермаркета сразу среагировала, вызвав полицию, после чего парень решил бежать. Установлено, что ранее он уже был осужден за кражу и привлекался к ответственности за мелкое хулиганство. Его привезли в полицейский участок, а украденные товары на сумму более 8 тыс. рублей изъяли.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО