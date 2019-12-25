Росгвардейцы задержали 15-летнюю девушку, поджегшую АЗС на Савушкина

По версии следствия, подростка вынудили совершить поджог неизвестные по телефону, возбуждено уголовное дело о теракте.

В Петербурге задержали 15-летнюю девушку, которая днём 23 февраля подожгла топливораздаточную колонку на АЗС по улице Савушкина. По данным Следственного комитета, подростка вынудили совершить поджог неизвестные, используя телефонную связь. Пострадавших нет, возбуждено уголовное дело о теракте.

Инцидент произошёл около 13:00. Девушка пришла на заправку, налила бензин в канистру, а через несколько минут вернулась, облила горючим колонку и подожгла её, после чего скрылась.

Как сообщала Росгвардия, сотрудники АЗС потушили огонь своими силами, никто не пострадал. Обеспечивающие охрану общественного порядка сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили приметы подозреваемой и в 15:20 обнаружили её у дома 78 по Приморскому проспекту. Задержанную передали полиции.

Главное следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт). По данным следствия, неизвестные, "используя телефонную связь", вынудили подростка совершить поджог.

