На проспекте Косыгина 18-летний юноша расстрелял окно ресторана из пневматики

Ущерб заведению составил почти полмиллиона рублей.

В Красногвардейском районе Петербурга задержали 18-летнего местного жителя, который из хулиганских побуждений обстрелял панорамное окно ресторана. Инцидент произошёл ещё 17 февраля, но в полицию сообщили только спустя три дня. Ущерб заведению оценили почти в 500 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, днём 20 февраля в полицию поступило заявление о повреждении окна ресторана в доме по проспекту Косыгина. Оказалось, неизвестный из хулиганских побуждений произвёл не менее двух выстрелов из предмета, похожего на пистолет, в панорамное окно заведения, после чего скрылся.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого 21 февраля. Им оказался 18-летний местный житель. У него изъяли пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

