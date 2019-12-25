В Красногвардейском районе продолжаются работы по ремонту кровли дома на улице Лазо

В Красногвардейском районе Петербурга продолжается ремонт кровель многоквартирных домов. Как сообщили в пресс-службе вице-губернатора Евгения Разумишкина, на этой неделе работы были выполнены по адресу: улица Лазо, дом 6.
В ведомстве отметили, что новая кровля защитит здание от протечек в сезон дождей.
При этом программа ремонта не ограничится одним домом и будет распространена на другие многоквартирные здания района.
Ранее мы сообщили о том, что на "Красном треугольнике" намерены создать научно-образовательный центр.
Фото: ООО "ЖКС №2 Красногвардейского района"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все