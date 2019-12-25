Миллер заявил, что "Зенит" победой в РПЛ увенчал вековую историю золотыми буквами

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер прокомментировал победу петербургского "Зенита" в нынешнем розыгрыше Мир — Российской премьер-лиги. Слова главы компании приводит официальная пресс-служба футбольного клуба.
Миллер поздравил всех болельщиков сине-бело-голубых с успехом в столетнем сезоне. Он отметил, что команда смогла увенчать вековую историю борьбы и побед на футбольных полях золотыми буквами, выгравировав там надпись "Зенит — чемпион!". Футболисты, по мнению Миллера, навечно вписали свои имена в летопись великого и легендарного клуба.
Председатель правления "Газпрома" добавил, что во второй век своей эры "Зенит" входит чемпионской поступью. Он напомнил, что команда является самым титулованным российским клубом, а также самым популярным футбольным коллективом в России и Восточной Европе. В завершение Миллер подчеркнул, что Петербург — это столица российского футбола.
Ранее ТАСС сообщал, что "Зенит" стал 11-кратным чемпионом страны. При этом с учетом всех побед в национальных первенствах (включая чемпионат СССР) на счету петербургской команды 12 титулов. В 1984 году "Зенит" единственный раз в истории сумел выиграть золотые медали чемпионата Советского Союза.
Фото: Piter.TV
