"Монументы Победы" запускает реставрацию памятников ВОВ в Киргизии

Проект позволяет сохранить историческое наследие и поддержать связь между поколениями.

На территории села Оттук в Киргизии, расположенном на западном побережье озера Иссык-Куль, состоялось торжественное открытие отреставрированного памятника, посвященного Великой Отечественной войне. По информации от телеканала "360.ru", восстановление провел проект "Монументы Победы". Данное событие организаторы приурочили к 81-й годовщине Победы. В мероприятии были задействованы представители местных органов власти, российского посольства в республике, общественных организаций, а также местное население.

Напомним, что "Монументы Победы" представляет из себя гражданскую инициативу граждан, целью которой является поиск и реставрация мемориалов, посвященных ВОВ и размещенных на территории бывшего Советского Союза. За последние месяцы данный проект восстановил в Киргизии мемориал во дворе школы под номером семь в Бишкеке. Объект посвящен ученикам и учителям, погибшим на фронтах. Также удалось восстановить монумент в селе Благовещенка. Участники занимаются ремонтом объектов, а также формируют среду для сохранения памяти о прошлом. С их помощью создана интерактивная карта, на которую любой человек может нанести монумент из своего населенного пункта. Дополнительно в рамках проекта проводятся круглые столы, организуются пространства для изучения истории войны, документальные выставки и издаются тематические пособия на двух языках.

Известно, что в Киргизии, Таджикистане и других странах постсоветского пространства "Монументы Победы" продолжают работу с мемориалами, которые долгие годы оставались без общественного внимания.

