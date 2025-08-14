Синоптик Колесов показал, как замерз Финский залив

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов показал 13 февраля, как замерз Финский залив. Морозная погода позволила льду продвинуться далеко на запад, подчеркнул специалист.
Только вот усиление северо-восточного ветра в связи с проходом циклона южнее нашего региона начинает разрывать и растягивать лед, что отлично и видно на снимке. Покрытость залива льдом можно оценить в 80%, а то что впереди еще долго будет морозная погода, может привести и к полному покрытию акватории залива.
Александр Колесов, синоптик
В последние зимы на акватории залива не наблюдалось столько льда.
Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге
