Синоптик Колесов подвел погодные итоги первой декады февраля

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги первой декады февраля.

Средняя температура воздуха составила -11 градусов. Такого в начале февраля не наблюдалось с 2012 года. Выпало более 5 миллиметров снега (16% от нормы). Солнце появлялось шесть дней и светило 20 часов, что почти в два раза меньше максимума 1996 года.

Для сравнения с пасмурной погодой можно взять 2016 год, когда солнце показалось в Петербурге 1 февраля всего на час и потом пропало на 11 дней. Александр Колесов, синоптик

