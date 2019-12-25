  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Синоптик Колесов подвел погодные итоги первой декады февраля
Сегодня, 9:59
119
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Синоптик Колесов подвел погодные итоги первой декады февраля

0 0

Солнце появлялось шесть дней и светило 20 часов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги первой декады февраля. 

Средняя температура воздуха составила -11 градусов. Такого в начале февраля не наблюдалось с 2012 года. Выпало более 5 миллиметров снега (16% от нормы). Солнце появлялось шесть дней и светило 20 часов, что почти в два раза меньше максимума 1996 года. 

Для сравнения с пасмурной погодой можно взять 2016 год, когда солнце показалось в Петербурге 1 февраля всего на час и потом пропало на 11 дней.

Александр Колесов, синоптик 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 10 февраля зафиксировали самую высокую температуру за месяц. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода, февраль
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии