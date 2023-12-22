В Петербурге задержали водителя, повредившего машину Lada инспектора

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полиция задержала инициатора конфликта, который произошел 27 января на стоянке на Казанской площади в Центральном районе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что конфликт возник между владельцем Toyota и 40-летним работником организации, занимающейся фиксацией нарушений парковки транспортных средств. В результате водитель иномарки, припаркованной с нарушениями, повел себя агрессивно, повредил машину Lada инспектора и скрылся.

Хулигана быстро нашли: им оказался 24-летний мужчина. Злоумышленника задержали 31 января, его автомобиль помещен на спецстоянку. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти