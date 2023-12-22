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В Петербурге задержали водителя, повредившего машину Lada инспектора
Сегодня, 20:43
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В Петербурге задержали водителя, повредившего машину Lada инспектора

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Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полиция задержала инициатора конфликта, который произошел 27 января на стоянке на Казанской площади в Центральном районе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что конфликт возник между владельцем Toyota и 40-летним работником организации, занимающейся фиксацией нарушений парковки транспортных средств. В результате водитель иномарки, припаркованной с нарушениями, повел себя агрессивно, повредил машину Lada инспектора и скрылся. 

Хулигана быстро нашли: им оказался 24-летний мужчина. Злоумышленника задержали 31 января, его автомобиль помещен на спецстоянку. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Ранее на Piter.TV: нетрезвые пассажиры избили водителя и угнали такси в Ленобласти.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: инспектор, казанская площадь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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