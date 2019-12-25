В Кировском районе задержали фейкового инспектора Роспотребнадзора

Он угрожал закрыть магазин.

Мужчина выдавал себя за сотрудника Роспотребнадзора и требовал у сотрудника магазина деньги. Хулигана задержали, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 19 июля в 16 часов на проспекте Ветеранов. Гражданин в нетрезвом состоянии требовал у администратора передать ему деньги, в ином случае угрожал "закрытием" супермаркета.

Работница нажала кнопку тревожной сигнализации, и на место приехали сотрудники отдела вневедомственной охраны по Кировскому району. Мужчину доставили в 8 отдел полиции. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и кражу.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в России зарегистрированы первые случаи заболевания "омикроном-кентавром".

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Фото: Piter.tv