Полиция изъяла около 2 кг марихуаны у жителей Петербурга

В Выборгском районе Петербурга полицейские задержали двух мужчин по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Во время обысков у них изъяли около 2 кг марихуаны и другие вещества.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали в Выборгском районе города двух мужчин 25 и 27 лет, которых подозревают в незаконном обороте наркотических средств.

По данным полиции, задержание прошло 23 июля. Во время оперативно-разыскных мероприятий по адресам проживания фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли около 2 кг марихуаны. Кроме того, были найдены 2 свертка общей массой 79,3 г. Их содержимое направили на экспертное исследование.

По предварительным данным, мужчины могли заниматься сбытом наркотиков контактным способом. Следственное управление УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга возбудило уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемых задержали в порядке ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают канал поступления наркотических средств и проверяют фигурантов на возможную причастность к другим преступлениям.

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Фото: Piter.TV