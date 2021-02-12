Стрельба в Аптекарском переулке из пневматики обернулась уголовным делом

Правоохранителю школьник признался, что приобрел пневмат на маркетплейсе.

По факту стрельбы из пневматики в Аптекарском переулке возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 8 июня в полицию Петроградского района поступила информация о стрельбе по окнам дома 18. На месте задержали 15-летнего девятиклассника. Юноша выстрелил несколько раз из пневматического пистолета. Правоохранителю школьник признался, что приобрел пневмат на маркетплейсе.

В ходе выходки пострадавших нет, пистолет изъят.

Ранее мы сообщили о том, что стрелок по скутеру в Казарменном переулке сам пришел в полицию. Никто не пострадал, но на транспортном средстве выявили повреждения передней покрышки и вилки колеса.

Фото: Piter.TV