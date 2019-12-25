В Аптекарском переулке девятиклассник открыл стрельбу

Полицейскому школьник признался, что приобрел пневмат на маркетплейсе.

Полиция проводит проверку по факту стрельбы из пневматики. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям Петроградского района 8 июня поступила информация о стрельбе в Аптекарском переулке. В ходе обхода территории задержали 15-летнего девятиклассника. Подросток несколько раз выстрелил в сторону дома напротив из пневматического пистолета. Полицейскому школьник признался, что приобрел пневмат на маркетплейсе.

В результате никто не пострадал, пистолет изъяли. Все обстоятельства выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что женщину с двумя собаками обстреляли в Кудрово. С места происшествия изъяли три пластмассовых пульки диаметром около 0,6 сантиметра.

Фото: Piter.TV