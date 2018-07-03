Женщину с двумя собаками обстреляли в Кудрово

С места происшествия изъяли три пластмассовых пульки диаметром около 0,6 сантиметра.

В Кудрово в Ленобласти неизвестный обстреляли собачницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как передает АН "Оперативное прикрытие", утром 8 июня жительница дома по Европейскому проспекту выгуливала своих двух собак. К ней подошел незнакомец и сделал замечание в грубой форме по поводу питомцев, затем он зашел в дом. Спустя несколько минут женщина услышала звуки щелчков и заметила на общем балконе 11-го этажа мужчину, который стрелял в ее сторону, предположительно, из страйкбольного автомата. Одна пулька попала в лицо.

С места происшествия изъяли три пластмассовых пульки диаметром около 0,6 сантиметра. Все обстоятельства случившегося устанавливают полицейские.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали стрелявших по прохожим из окна квартиры.

Фото: Piter.TV