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Женщину с двумя собаками обстреляли в Кудрово
Сегодня, 9:18
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Женщину с двумя собаками обстреляли в Кудрово

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С места происшествия изъяли три пластмассовых пульки диаметром около 0,6 сантиметра.

В Кудрово в Ленобласти неизвестный обстреляли собачницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Как передает АН "Оперативное прикрытие", утром 8 июня жительница дома по Европейскому проспекту выгуливала своих двух собак. К ней подошел незнакомец и сделал замечание в грубой форме по поводу питомцев, затем он зашел в дом. Спустя несколько минут женщина услышала звуки щелчков и заметила на общем балконе 11-го этажа мужчину, который стрелял в ее сторону, предположительно, из страйкбольного автомата. Одна пулька попала в лицо. 

С места происшествия изъяли три пластмассовых пульки диаметром около 0,6 сантиметра. Все обстоятельства случившегося устанавливают полицейские. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали стрелявших по прохожим из окна квартиры. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кудрово, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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