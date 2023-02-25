В Петербурге задержали стрелявших по прохожим из окна квартиры

Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

25 мая на улице Академика Байкова в Санкт-Петербурге произошел инцидент со стрельбой по прохожим. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области, неизвестные открыли огонь из окна квартиры в доме.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. В ходе проверки из квартиры, откуда велась стрельба, были доставлены пять человек: четверо мужчин в возрасте от 26 до 39 лет и их 31-летняя знакомая. По данным полиции, трое из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая мотивы стрельбы. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

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Фото: Piter.TV