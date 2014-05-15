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Стрелок по скутеру в Казарменном переулке сам пришел в полицию
Сегодня, 10:33
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Стрелок по скутеру в Казарменном переулке сам пришел в полицию

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Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Стрелок по скутеру в Петроградском районе самостоятельно сдался полицейским. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 2 июня правоохранителям поступила информация от 25-летнего водителя скутера о том, что в Казарменном переулке водитель автомобиля Geely в ходе конфликта выстрелил из пневматического пистолета в его сторону, после чего скрылся с места. Никто не пострадал, но на скутере выявили повреждения передней покрышки и вилки колеса. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Управлявший машиной, 34-летний житель Мурманской области, сам явился в отдел 4 июня. Мужчину опросили и отпустили под обязательство о явке. Проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестный обстрелял окна в квартире на проспекте Металлистов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: казарменный переулок, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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