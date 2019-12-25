Неизвестный обстрелял окна в квартире на проспекте Металлистов

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские Калининского района разыскивают стрелка по окнам, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 1 июня к правоохранителям обратилась жительница дома 110 по проспекту Металлистов. По словам женщины, кто-то выстрелил в окна ее квартиры, было обнаружено два отверстия. Полиция установила, что стреляли из "пневматики".

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что задержали стрелявшего по окнам квартиры на проспекте Науки, злоумышленником оказался 30-летний местный житель. Заведено дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Фото: Piter.TV