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Неизвестный обстрелял окна в квартире на проспекте Металлистов
Сегодня, 9:26
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Неизвестный обстрелял окна в квартире на проспекте Металлистов

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские Калининского района разыскивают стрелка по окнам, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 1 июня к правоохранителям обратилась жительница дома 110 по проспекту Металлистов. По словам женщины, кто-то выстрелил в окна ее квартиры, было обнаружено два отверстия. Полиция установила, что стреляли из "пневматики". 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы сообщили о том, что задержали стрелявшего по окнам квартиры на проспекте Науки, злоумышленником оказался 30-летний местный житель. Заведено дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). 

Фото: Piter.TV 

Теги: проспект металлистов, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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