Задержан стрелявший по окнам на проспекте Науки

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Правоохранители Калининского района задержали мужчину, который стрелял по окнам. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 26 мая в полицию обратился житель дома по проспекту Науки, заявивший о том, что обнаружил повреждение в комнатном окне своей квартиры. В стеклопакете выявили отверстие диаметром 4 миллиметра, характерное для пневматических пулек.

Днем 27 мая по подозрению в совершении этого преступления поймали 30-летнего горожанина. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Ранее мы рассказывали о том, что задержан стрелок из сигнального пистолета во дворе дома на Дунайском проспекте. Им оказался 30-летний уроженец Владимирской области, проживающий на Загородном проспекте.

Фото: Piter.TV