Неизвестные повредили окно квартиры на проспекте Науки

В стеклопакете зафиксировали несквозные отверстия, характерные для пневматических пулек.

Полицейские проводят проверку по факту повреждения окна квартиры в Калининском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям 26 мая обратился житель дома 63 по проспекту Науки с заявлением о том, что он обнаружил повреждение в комнатном окне. В стеклопакете зафиксировали несквозные отверстия диаметром 4 миллиметра, характерные для пневматических пулек.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стрелявший разыскивается.

Ранее мы сообщили о том, что стрелок по бутылкам на улице Академика Байкова стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Вместе с ним была компания из троих мужчин и женщины. В результате пострадавших нет.

Фото: Piter.TV