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Неизвестные повредили окно квартиры на проспекте Науки
Сегодня, 10:58
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Неизвестные повредили окно квартиры на проспекте Науки

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В стеклопакете зафиксировали несквозные отверстия, характерные для пневматических пулек.

Полицейские проводят проверку по факту повреждения окна квартиры в Калининском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям 26 мая обратился житель дома 63 по проспекту Науки с заявлением о том, что он обнаружил повреждение в комнатном окне. В стеклопакете зафиксировали несквозные отверстия диаметром 4 миллиметра, характерные для пневматических пулек. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стрелявший разыскивается. 

Ранее мы сообщили о том, что стрелок по бутылкам на улице Академика Байкова стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Вместе с ним была компания из троих мужчин и женщины. В результате пострадавших нет. 

Фото: Piter.TV 

Теги: проспект науки, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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