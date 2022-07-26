Стрелок по бутылкам на улице Академика Байкова стал фигурантом уголовного дела

В результате пострадавших нет.

В отношении стрелка по бутылкам с улицы Академика Байкова возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 23 мая в полицию обратилась 32-летняя жительница Калининского района с информацией о хулигане, стрелявшем из окна квартиры дома 9. Оттуда в отдел были доставлены четверо мужчин в возрасте 26-39 лет и их 31-летняя подруга. Все они стреляли из "пневматики" по бутылкам, и пуля отрикошетила, пролетев рядом с заявительницей. В результате пострадавших нет.

Заведено дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), 39-летний хозяин жилища и рецидивист задержан.

Ранее мы рассказывали о том, что на Пражской улице неизвестный выстрелил в мигрантку. Возбуждено уголовное дело по той же статье.

Фото: Piter.TV