  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стрелок по бутылкам на улице Академика Байкова стал фигурантом уголовного дела
Сегодня, 10:58
148
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Стрелок по бутылкам на улице Академика Байкова стал фигурантом уголовного дела

0 0

В результате пострадавших нет.

В отношении стрелка по бутылкам с улицы Академика Байкова возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, 23 мая в полицию обратилась 32-летняя жительница Калининского района с информацией о хулигане, стрелявшем из окна квартиры дома 9. Оттуда в отдел были доставлены четверо мужчин в возрасте 26-39 лет и их 31-летняя подруга. Все они стреляли из "пневматики" по бутылкам, и пуля отрикошетила, пролетев рядом с заявительницей. В результате пострадавших нет. 

Заведено дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), 39-летний хозяин жилища и рецидивист задержан. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Пражской улице неизвестный выстрелил в мигрантку. Возбуждено уголовное дело по той же статье. 

Фото: Piter.TV 

Теги: стрельба, улица академика байкова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии