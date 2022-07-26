На Пражской неизвестный выстрелил в мигрантку. Возбуждено уголовное дело

У женщины зафиксировали травму ноги, она была госпитализирована в больницу в удовлетворительном состоянии.

Полицейские Фрунзенского района разыскивают хулигана, от действий которого пострадала приезжая из Средней Азии. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 25 мая правоохранителям поступила информация о том, что возле дома 35 по Пражской улице неизвестный выстрелил в 34-летнюю гражданку Узбекистана из пневматического пистолета.

У мигрантки зафиксировали травму ноги, она была госпитализирована в больницу в удовлетворительном состоянии. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее мы сообщили о том, что подростки устроили перестрелку в Красносельском районе. Участниками конфликта стали 15 человек. Полиция обнаружила 17-летнего юношу с непроникающим ранением лба и ушибленной раной теменной области. По подозрению задержали 15-летнего девятиклассника.

Фото: Piter.TV