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Подростки устроили перестрелку в Красносельском районе
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Подростки устроили перестрелку в Красносельском районе

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По словам пострадавшего, в него выстрелил из пневматического пистолета малознакомый.

В Красносельском районе Петербурга группа подростков устроила драку с перестрелкой. В конфликте участвовали порядка 15 человек, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Инцидент произошел на углу проспекта Патриотов и улицы Маршала Казакова 24 мая. На месте полицейские никого не нашли, при патрулировании обнаружили 17-летнего юношу с травмами. По словам пострадавшего, в него выстрелил из пневматического пистолета малознакомый. Парня доставили в больницу с непроникающим ранением лба и ушибленной раной теменной области. После оказания помощи он сбежал из медицинского учреждения. 

На проспекте Маршала Жукова по подозрению задержали 15-летнего девятиклассника, его опросили и отпустили. Изъяли пневматический пистолет "Сталкер", решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: неизвестные выстрелили студенту в ногу из пневматики на Ленинском проспекте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: красносельский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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