Подростки устроили перестрелку в Красносельском районе

По словам пострадавшего, в него выстрелил из пневматического пистолета малознакомый.

В Красносельском районе Петербурга группа подростков устроила драку с перестрелкой. В конфликте участвовали порядка 15 человек, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел на углу проспекта Патриотов и улицы Маршала Казакова 24 мая. На месте полицейские никого не нашли, при патрулировании обнаружили 17-летнего юношу с травмами. По словам пострадавшего, в него выстрелил из пневматического пистолета малознакомый. Парня доставили в больницу с непроникающим ранением лба и ушибленной раной теменной области. После оказания помощи он сбежал из медицинского учреждения.

На проспекте Маршала Жукова по подозрению задержали 15-летнего девятиклассника, его опросили и отпустили. Изъяли пневматический пистолет "Сталкер", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: неизвестные выстрелили студенту в ногу из пневматики на Ленинском проспекте.

Фото: Piter.TV