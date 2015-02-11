Неизвестные выстрелили студенту в ногу из пневматики на Ленинском проспекте

Потерпевший сам прибыл в медицинское учреждение, где получил необходимую помощь по поводу ушиба голени и направлен на амбулаторное лечение.

Вечером 20 мая 2025 года, примерно в 18 часов, на парковке возле торгового центра на Ленинском проспекте, дом №49, произошло нападение на 17-летнего студента, пишет пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Двое неизвестных, применив пневматический пистолет, ранили парня в ногу и похитили принадлежащую ему электронную сигарету стоимостью 1500 рублей, после чего скрылись с места преступления.

Потерпевший сам прибыл в медицинское учреждение, где получил необходимую помощь по поводу ушиба голени и направлен на амбулаторное лечение.

Сейчас полиция Красносельского района проводит мероприятия по выявлению и задержанию преступников. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржца задержали за стрельбу из винтовки по детской площадке.

Фото: Piter.TV