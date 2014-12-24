Петербуржца задержали за стрельбу из винтовки по детской площадке

Сам фигурант происшествия отвергает выдвинутые обвинения.

Сотрудники полиции задержали на Таллинской улице мужчину, подозреваемого в стрельбе из окна собственного жилища по игровой площадке. Согласно информации, полученной 78.ru, в жилище задержанного обнаружены охотничье ружьё.

Сам фигурант происшествия отвергает выдвинутые обвинения.

В настоящее время органы правопорядка проводят расследование всех обстоятельств инцидента.

Ранее мы сообщили о том, что три петербургские школы эвакуировали после звонков лжеминеров. 15 мая в учебные заведения поступили ложные звонки о минировании с российских, польских телефонных номеров и неизвестного устройства. Сообщалось о якобы заложенных бомбах в школах на улицах Софьи Ковалевской и Поэтическом бульваре, а также в гимназии на проспекте Юрия Гагарина. После поступления сигналов сотрудники экстренных служб оперативно произвели эвакуацию учащихся и педагогов: из первой школы вывезли 524 человека, из второй — 1562, а из третьей — 500. Осмотр зданий показал отсутствие какой-либо взрывчатки.

Фото: Piter.TV