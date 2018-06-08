Три петербургские школы эвакуировали после звонков лжеминеров

Выяснилось, что номер телефона, зарегистрированный в России, принадлежит мужчине 38 лет, проживающему в одном из поселков Кемеровской области.

Как стало известно "Оперативному прикрытию", 15 мая на российские учебные заведения поступили ложные звонки о минировании с российских, польских телефонных номеров и неизвестного устройства. Сообщалось о якобы заложенных бомбах в школах на улицах Софьи Ковалевской и Поэтическом бульваре, а также в гимназии на проспекте Юрия Гагарина.

После поступления сигналов сотрудники экстренных служб оперативно произвели эвакуацию учащихся и педагогов: из первой школы вывезли 524 человека, из второй — 1562, а из третьей — 500. Осмотр зданий показал отсутствие какой-либо взрывчатки.

Выяснилось, что номер телефона, зарегистрированный в России, принадлежит мужчине 38 лет, проживающему в одном из поселков Кемеровской области. Полиция рассматривает возможность возбуждения уголовного дела.

Помимо звонков, накануне пришло анонимное письмо электронной почты с информацией о возможном минировании торгового центра "Радуга", расположенного на проспекте Космонавтов. Проверка здания специалистами показала отсутствие угроз взрыва, эвакуация посетителей и работников не производилась.

Ранее мы сообщили о том, что участники конфликта со стрельбой на шоссе Революции задержаны полицией.

Фото: Piter.TV