Участники конфликта со стрельбой на шоссе Революции задержаны полицией

Следствие предполагает, что поводом для столкновения стала потеря владельцем электровелосипеда, ответственность за исчезновение которого он возложил на двоих других мужчин.

Во вторник, 13 мая, дежурной частью полиции Красногвардейского района принято сообщение о происшествии с применением насилия и стрельбы недалеко от дома №15 на Шоссе Революции. Как информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, сотрудники правопорядка, прибывшие на место происшествия, установили, что столкновение произошло между молодым человеком 25 лет родом из Саратовской области и двумя местными жителями, одному из которых исполнилось 74 года, другому — 37 лет. Во время возникшего конфликта молодой мужчина извлек сигнальное оружие и произвёл выстрел вверх.

Следствие предполагает, что поводом для столкновения стала потеря владельцем электровелосипеда, ответственность за исчезновение которого он возложил на двоих других мужчин.

Участники происшествия доставлены в отделение полиции, где в отношении каждого составлен административный материал по ч. 1 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Использованное огнестрельное устройство конфисковано.

По факту указанного происшествия начато расследование уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ ("хулиганство").

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Фото: Piter.TV