Участники конфликта со стрельбой на шоссе Революции задержаны полицией

Во вторник, 13 мая, дежурной частью полиции Красногвардейского района принято сообщение о происшествии с применением насилия и стрельбы недалеко от дома №15 на Шоссе Революции. Как информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, сотрудники правопорядка, прибывшие на место происшествия, установили, что столкновение произошло между молодым человеком 25 лет родом из Саратовской области и двумя местными жителями, одному из которых исполнилось 74 года, другому — 37 лет. Во время возникшего конфликта молодой мужчина извлек сигнальное оружие и произвёл выстрел вверх.
Следствие предполагает, что поводом для столкновения стала потеря владельцем электровелосипеда, ответственность за исчезновение которого он возложил на двоих других мужчин.
Участники происшествия доставлены в отделение полиции, где в отношении каждого составлен административный материал по ч. 1 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Использованное огнестрельное устройство конфисковано.
По факту указанного происшествия начато расследование уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ ("хулиганство").
Ранее мы сообщили о том, что неизвестный осквернил Вечный огонь на Марсовом поле.
Фото: Piter.TV
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