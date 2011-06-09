Неизвестный осквернил Вечный огонь на Марсовом поле

Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски виновника инцидента.

В среду, 14 мая, на Марсовом поле в Петербурге произошло надругательство над памятником — Вечным огнем. Об инциденте стало известно благодаря сообщению в Telegram-канале "Дорожный инспектор", согласно которому неизвестный справил нужду прямо на символическое место памяти.

Автор поста недоумевает относительно поступка нарушителя:

Вот что в голове у некоторых? Как можно помочиться на Вечный огонь и место памяти? В самом центре Петербурга. Telegram-канал "Дорожный инспектор"

Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски виновника инцидента.

Ранее мы сообщили о том, что на Северном кладбище снова украли бронзовое надгробие. В полицию 12 мая обратилась 82-летняя петербурженка, которая сообщила, что с могилы её мужа на Северном кладбище в Парголово исчез бронзовый барельеф. Размер материального ущерба пенсионерка оценила в 50 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Это уже пятый подобный случай с марта текущего года.

Фото: Piter.TV