На Северном кладбище снова украли бронзовое надгробие

Размер материального ущерба пострадавшая пенсионерка оценила в 50 тысяч рублей.

На Северном кладбище украли очередное ценное надгробие. Несмотря на то, что подозреваемый в предыдущих кражах ранее был задержан, надгробия пропадать не перестали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 12 мая обратилась 82-летняя петербурженка, которая сообщила, что с могилы её мужа на Северном кладбище в Парголово исчез бронзовый барельеф. Размер материального ущерба пенсионерка оценила в 50 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Это уже пятый подобный случай с марта текущего года. Полицией ранее был задержан подозреваемый в краже бронзового барельефа с могильной плиты Героя Советского Союза Игнатьева Владимира Митрофановича. Им оказался ранее судимый 58-летний неработающий петербуржец. Мужчину также подозревают еще в краже двух бронзовых барельефов с двух других могил. В квартире подозреваемого нашли болгарку, скотч, отвертки, отмычки, молоток.

Фото: Piter.tv