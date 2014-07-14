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Могилу на Северном кладбище в Петербурге вновь обокрали
Сегодня, 8:16
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Могилу на Северном кладбище в Петербурге вновь обокрали

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Кроме того, задержали подозреваемого в краже бронзового барельефа с могилы Героя СССР.

В Петербурге снова осквернили могилу на Северном кладбище. По факту кражи возбуждено уголовное дело, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

В полицию накануне обратился 52-летний местный житель с информацией о том, что в период с 7 декабря прошлого года по 29 марта кто-то украл бронзовый крест с надгробия его бабушки, которая скончалась в 1978 году. 

Кроме того, задержали подозреваемого в краже бронзового барельефа с могилы Героя СССР Владимира Игнатьева. Им оказался 58-летний рецидивист. Мужчина мог забрать два барельефа с других могил. У него изъяли болгарку, скотч, отвертки, отмычки, молоток и набор инструментов. 

Напомним, на прошлой неделе неизвестные украли бронзовую статую с могилы на том же кладбище. 

Фото: "Яндекс.Карты" 

Теги: кража, северное кладбище
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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