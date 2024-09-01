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На Северном кладбище с могилы героя СССР пропал бронзовый барельеф
Сегодня, 10:55
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На Северном кладбище с могилы героя СССР пропал бронзовый барельеф

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над местами захоронения).

С могилы героя СССР Владимира Игнатьева на Северном кладбище в Петербурге пропал бронзовый барельеф. Злоумышленники разыскиваются, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Кражу заметили 25 марта. Администрация кладбища заявила, что в октябре прошлого года барельеф был на месте. Камер видеонаблюдения там нет. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над местами захоронения). 

Ранее на Piter.TV: возбуждено уголовное дело за похищение 12 букетов с Пискаревского кладбища. 

Фото: "Яндекс.Карты" 

Теги: надругательство над местами захоронения, северное кладбище
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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