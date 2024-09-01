На Северном кладбище с могилы героя СССР пропал бронзовый барельеф

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над местами захоронения).

С могилы героя СССР Владимира Игнатьева на Северном кладбище в Петербурге пропал бронзовый барельеф. Злоумышленники разыскиваются, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Кражу заметили 25 марта. Администрация кладбища заявила, что в октябре прошлого года барельеф был на месте. Камер видеонаблюдения там нет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над местами захоронения).

Ранее на Piter.TV: возбуждено уголовное дело за похищение 12 букетов с Пискаревского кладбища.

Фото: "Яндекс.Карты"