Северное кладбище в Петербурге обокрали в шестой раз за весну

Размер ущерба устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

С Северного кладбища в Выборгском районе Петербурга вновь пропало надгробие. Это шестой случай за весну, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Накануне в полицию обратилась 71-летняя женщина с информацией о том, что с могилы ее родственника похищен бронзовый барельеф. В январе надгробие было на месте. Размер ущерба устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что пропажу бронзового надгробия на том же кладбище заметили 12 мая. Размер материального ущерба пенсионерка оценила в 50 тыс. рублей.

В апреле правоохранители задерживали подозреваемого в краже надгробия с могильной плиты Героя Советского Союза Игнатьева Владимира Митрофановича. Им оказался рецидивист, мужчина мог забрать два барельефа с других могил.

Фото: "Яндекс.Карты"