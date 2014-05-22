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Северное кладбище в Петербурге обокрали в шестой раз за весну
Сегодня, 8:30
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Северное кладбище в Петербурге обокрали в шестой раз за весну

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Размер ущерба устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

С Северного кладбища в Выборгском районе Петербурга вновь пропало надгробие. Это шестой случай за весну, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Накануне в полицию обратилась 71-летняя женщина с информацией о том, что с могилы ее родственника похищен бронзовый барельеф. В январе надгробие было на месте. Размер ущерба устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что пропажу бронзового надгробия на том же кладбище заметили 12 мая. Размер материального ущерба пенсионерка оценила в 50 тыс. рублей. 

В апреле правоохранители задерживали подозреваемого в краже надгробия с могильной плиты Героя Советского Союза Игнатьева Владимира Митрофановича. Им оказался рецидивист, мужчина мог забрать два барельефа с других могил. 

Фото: "Яндекс.Карты" 

Теги: кража, северное кладбище
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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