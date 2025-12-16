На Северном кладбище захоронят останки летчика, погибшего в 1943 году

Личность героя установили спустя 83 года после гибели.

На воинском участке Северного кладбища в Петербурге захоронят останки старшего лейтенанта Пантелея Высоцкого. В годы Великой Отечественной войны летчик уничтожил 10 вражеских самолетов, пишет "Бриф24" 19 июня.

Личность героя установили спустя 83 года после гибели благодаря найденному номеру самолета. Его обнаружили в 2020 году на границе Колпинского района и Тосненского района Ленинградской области. Кроме того, рядом лежало вытяжное кольцо парашюта. Специалисты выяснили, что место падения воздушного судна находится у нефтепровода.

Ранее на Piter.TV: останки 95 красноармейцев перезахоронили в Киришском районе. Благодаря смертным медальонам и подписанным личным вещам поисковики смогли узнать имена пятерых воинов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)