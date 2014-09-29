В Харьковской области украли танк Т-70 с братской могилы ветеранам ВОВ

Глава местной администрации сообщил о повреждении 12 надгробий воинам.

Неизвестные злоумышленники вывезли с территории кладбища в Харьковской области Украины танк советского производства Т-70. Известно, что данный объект исторической памяти был установлен на братской могиле экипажа машины, погибшего при освобождении от противников села Оскол в ходе Великой Отечественной войны (ВОВ). Соответствующей информацией с аудиторией поделился начальник местной администрации Геннадий Загоруйко в комментарии для издания "Общественное. Новости".

Это могила, там были похоронены солдаты - экипаж танка, освобождавшего Оскол во время Второй мировой войны. И именно этот танк был подбит при освобождении Оскола. В настоящее время танк пропал Геннадий Загоруйко, глава местной администрации

Чиновник добавил, что в результате произошедшего были повреждены не менее 12 надгробий. Сейчас правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Власти уточнили, что максимальное наказание для преступников может составить до семи лет лишения свободы.Согласно предварительным данным, такая кража могла произойти во время комендантского часа, действовавшего в регионе.

ВС России освободили Украинское в Харьковской области.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)