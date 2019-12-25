ВС России освободили Украинское в Харьковской области

Бои с противником вели подразделения группировки войск "Север".

Российские военнослужащие освободили еще один населенный пункт в зоне проведения в зоне спецоперации. Речь идет о селе Украинское в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что за минувшие сутки группировка войск "Север" установила контроль над населенным пунктом Украинское, а Восточная группировка освободила в Запорожской области село Копани.

В ходе боев потери Вооруженных сил Украины составили около 200 бойцов. Кроме того, ВС России уничтожили танк, американский бронеавтомобиль HMMWV, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства и израильскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA.

Ранее российская армия успешно продвинулась на территории Донецкой Народной Республики. ВС РФ взяли под свой контроль населенный пункт Кутузовка, здесь потери ВСУ составили 290 боевиков.

Фото: Минобороны РФ