Село находится в Добропольском районе.

Бои на территории Донецкой Народной Республики увенчались очередным успехом для российской армии. ВС РФ освободили населенный пункт Кутузовка, сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск "Центр" освободили село от контроля украинских боевиков. Кутузовка расположена в Добропольском районе, в нескольких километрах восточнее Доброполья.

За сутки ВСУ потеряли в зоне действий "Центра" до 290 военных, ББМ, три артиллерийских орудия и две боевые машины РСЗО "Град". Кроме того, российские военные нанесли поражение врагу в районах населенных пунктов Сергеевка, Ивановка, Ленина, Красноярское, Грузское, Веселое и Кучеров Яр в ДНР, а также в Новопавловке Днепропетровской области.

Накануне стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в этом же районе — Новый Донбасс. Вооруженные силы Украины понесли на данном участке фронта значительные потери.

Фото: Минобороны РФ