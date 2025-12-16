В Донецкой Народной Республике российская армия установила контроль над Новым Донбассом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, военнослужащие группировки войск "Центр" провели успешную операцию по освобождению населенного пункта от украинских боевиков.

В ходе боев ВСУ понесли потери как в личном составе, так и в технике. В том числе две механизированные, пехотные и аэромобильные бригады, бригады морской пехоты и три бригады нацгвардии.

Ожесточенные сражения также шли в районах Золотого Колодезя, Рубежного, Белицкого, Красноярского в ДНР, а также в Новопавловке и Маломихайловке Днепропетровской области. В результате Вооруженные силы Украины потеряли более 280 солдат, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Накануне подразделения группировки войск "Южная" взяли под контроль село Артема, улучшив тактическое положение рядом с логистическими артериями Донбасса.

Фото: Минобороны РФ