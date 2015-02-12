Губернатор Петербурга навестил пережившую блокаду в Абхазии

Губернатор Петербурга в рамках рабочей поездки в Абхазию навестил жительницу Сухума, которая вместе с семьёй пережила осаду Ленинграда. Он подчеркнул, что для петербуржцев все блокадники — родные люди, где бы они ни жили.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего визита в Абхазию встретился с жительницей Сухума Ноной Мол-оглы, которая вместе с семьёй пережила блокаду Ленинграда. В 1957 году она переехала в Сухум с мужем. Глава города подчеркнул, что для петербуржцев все блокадники, где бы они ни жили, остаются родными людьми.

Беглов отметил, что сегодня в Петербурге проживают свыше 40 тысяч ветеранов, блокадников и малолетних узников фашистских лагерей. Многие из них участвуют в общественной жизни, помогают сохранять историческую правду и память о подвиге жителей города. По его словам, Ленинград защищали 600 уроженцев Абхазии.

Губернатор поблагодарил Абхазию за сохранение памяти о Великой Отечественной войне и блокаде, назвав это общей обязанностью — беречь историческую правду и передавать её из поколения в поколение. Он также передал Ноне Мол-оглы чайный набор Императорского фарфорового завода и другие подарки, пожелав ей здоровья и благополучия.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге стартовала летняя уборка улиц с обязательным орошением.

Фото: пресс-служба Смольного