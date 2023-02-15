В Петербурге стартовала летняя уборка улиц с обязательным орошением

Технология уборки состоит из нескольких этапов.

В летний период в Петербурге стартовали работы по уборке улично-дорожной сети, которые производятся с обязательным орошением. Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству, главная задача – удаление загрязнений, скапливающихся на проезжей части и тротуарах, что способствует снижению запылённости воздуха. Об этом информирует пресс-служба городского Комитета по благоустройству.

Технология уборки состоит из нескольких этапов. Поливомоечные машины мощной струёй воды смывают грязь с асфальта в лотковую зону. При необходимости для усиления эффекта используется специальный биоразлагаемый "шампунь". Следом по маршруту идут подметально-уборочные или вакуумно-уборочные автомобили, которые собирают смёт и песок.

Работы уже активно ведутся в нескольких районах. В частности, комплексную уборку провели на бульваре Разведчика, Эрлеровском бульваре и Привокзальной площади в Новом Петергофе, а также на Краснофлотском шоссе в Ломоносове и в городе Пушкин.

Ранее мы сообщили о том, что Госпиталь для ветеранов войн в Петербурге получил новую технику для ухода за территорией.

Видео: Пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга