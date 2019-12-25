Госпиталь для ветеранов войн в Петербурге получил новую технику для ухода за территорией

Территория госпиталя включает газоны, деревья, кустарники и цветники, где пациенты проводят время на свежем воздухе во время лечения и реабилитации.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга передал Госпиталю для ветеранов войн в Невском районе новую садовую технику. Медицинскому учреждению подарили газонокосилку, которая поможет поддерживать в порядке зеленые зоны на территории больницы.

Территория госпиталя включает газоны, деревья, кустарники и цветники, где пациенты проводят время на свежем воздухе во время лечения и реабилитации. Ухоженные прогулочные пространства играют важную роль в создании комфортной среды для восстановления здоровья. Новая техника позволит сотрудникам учреждения эффективнее ухаживать за зелеными насаждениями и поддерживать благоустройство территории.

В Комитете по благоустройству отметили, что взаимодействие с госпиталем носит постоянный характер. Поддержка оказывается не только самому медицинскому учреждению, но и его пациентам. Ранее представители городской администрации и профильных организаций неоднократно посещали госпиталь, где проходят лечение ветераны и участники специальной военной операции.

Так, в преддверии Дня Победы в этом году для пациентов госпиталя организовали встречу, направленную на поддержку бойцов, проходящих восстановление после ранений. Аналогичные визиты проводились и ранее. В прошлом году представители городских властей и бизнеса также посещали учреждение, а в качестве помощи передали госпиталю трактор для обслуживания территории.

В комитете подчеркнули, что намерены продолжать сотрудничество с медицинским учреждением и оказывать ему необходимую поддержку.

Ранее петербургские садовники начали стрижку кустарников.

Фото: ВКонтакте / Сергей Петриченко