Петербургские садовники начали стрижку кустарников

Летом специалисты работают только с живыми изгородями, формируя аккуратные зеленые "стены".

В Петербурге садовники начали стрижку живых изгородей. В холода, когда кустарники и деревья находятся в состоянии покоя, организуются санитарные и омолаживающие обрезки, рассказали в городском комитете по благоустройству.

Благодаря стимулирующей операции уже весной просыпаются спящие почки. Летом специалисты работают только с живыми изгородями, формируя аккуратные зеленые "стены". Вдоль дорог стрижка растений также помогает в безопасности: бурный рост дает длинные побеги, перекрывающие обзор и мешающие проходу или проезду.

К примеру, в Пушкине сейчас проводят формовочную обрезку кустарников на Соборной площади и на территории Буферного парка.

Ранее на Piter.TV: на прошлой неделе комблаг высадил 850 тыс. летников.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга