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Петербургские садовники начали стрижку кустарников
Сегодня, 17:10
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Петербургские садовники начали стрижку кустарников

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Летом специалисты работают только с живыми изгородями, формируя аккуратные зеленые "стены".

В Петербурге садовники начали стрижку живых изгородей. В холода, когда кустарники и деревья находятся в состоянии покоя, организуются санитарные и омолаживающие обрезки, рассказали в городском комитете по благоустройству. 

Благодаря стимулирующей операции уже весной просыпаются спящие почки. Летом специалисты работают только с живыми изгородями, формируя аккуратные зеленые "стены". Вдоль дорог стрижка растений также помогает в безопасности: бурный рост дает длинные побеги, перекрывающие обзор и мешающие проходу или проезду. 

К примеру, в Пушкине сейчас проводят формовочную обрезку кустарников на Соборной площади и на территории Буферного парка. 

Ранее на Piter.TV: на прошлой неделе комблаг высадил 850 тыс. летников. 

Фото: пресс-служба комблага Петербурга 

Теги: комитет по благоустройству, кустарники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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