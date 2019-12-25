Польша подняла авиацию на фоне активности России на Украине

Варшава объявила о реагировании на угрозу.

Официальные власти из Варшавы подняли в воздушное пространство собственные истребители и самолет дальнего радиолокационного обнаружения из-за наблюдавшихся, по версии страны, российских ударов по объектам, расположенным на украинской земле. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали представители пресс-службы оперативного командования родов Вооруженных сил европейского государства.

В оздушном пространстве Польши начаты полеты военной авиации. <...> В воздух подняты истребители и самолет дальнего радиолокационного обнаружения, а наземные системы ПВО и радиолокационного контроля приведены в состояние готовности. сообщение от командования

Напомним, что в ночь на 30 июля украинские СМИ сообщали читателям о взрывах. Они зафиксированы в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.

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Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Dowództwo Operacyjne RSZ